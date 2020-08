A Rozzano. Strafatto, agita il coltello verso i passanti, farnetica in arabo e poi aggredisce i carabinieri.

Rozzano, piazza Fontana. Ieri pomeriggio un 39enne egiziano, in preda probabilmente alle allucinazioni provocate dalla cocaina, urlava frasi in arabo mentre agitava un coltello all’indirizzo dei passanti più anziani. I testimoni della scena hanno avvertito il Nue 112. In piazza Fontana sono quindi arrivati una pattuglia dei carabinieri della stazione di Assago (Mi), che stava effettuando un servizio di controllo del territorio, e il personale della locale tenenza.

Alla richiesta, da parte dei militari, di mostrare i documenti e farsi identificare, l’egiziano ha risposto aggredendo i militari con calci e pugni, sempre urlando frasi in arabo, e tentando di fuggire a piedi. I carabinieri, nel comunicato con cui hanno diffuso la notizia dell’arresto, lo hanno definito in agitazione al punto di dare in escandescenze. Io posso permettermi di aggiungere che con tutta probabilità su di lui la cocaina aveva avuto un effetto molto comune, quello di indurre crisi psicotiche estremamente pericolose, sia per lui sia per chi gli sta vicino, specie per il fatto che era armato di un coltello.

36 grammi di cocaina in casa a Rozzano

I carabinieri sono riusciti a contenerlo e ad arrestarlo. E’ residente a Rozzano, nullafacente, ma incensurato. Durante la perquisizione del suo appartamento sono stati trovati 36 gr. di una tipologia di cocaina. Appena fuori dalla sua abitazione è stato trovato un altro coltello. Espletate, quindi, le formalità, è stato accusato di reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del processo in via direttissima. E , aggiungo io, in attesa che finissero gli effetti della droga presa .

