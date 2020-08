A Ossona la fiera di San Bartolomeo si fa a metà, ma si fa (ed è questo l’importante)

Ossona. Non sarà possibile effettuare la solita fiera di bancarelle della fiera di San Bartolomeo, il prossimo 24 agosto, ma sin da questa sera una seri di iniziative la renderanno nuova e distanziata. Da non dimenticare che c’è l’obbligo di indossare le mascherine, una volta superate le transenne di chiusura della strada e di accesso al luogo dell’evento.

La distanza, le mascherine e la diffusione capillare di disinfettante sono le regole da rispettare per potersi riappropriare della nostra vita e delle nostre feste. E’ quindi importante che, che si creda o meno nell’efficacia delle precauzioni, adattarsi per partecipare.

programma della fiera di San Bartolomeo

Il programma in proloco

Venerdì 21 agosto cinema all’aperto, sarà proiettato Grease, nella serata anni 60. E’ gradito il vestito a tema. Sabato 22 in concerto Woodstock, e domenica 23 uno spettacolo per famiglie con il clown Comizio. I posti sono tutti a sedere distanziati e numerati. Non si potrà superare il numero contingentato di persone. quando sarà raggiunto non si potrà più entrare.

La casseoula de guiness dei primati

Covid 19 o no, la casseula si fa. Come ogni anno i bar e i negozi di alimentari del paese preparano la loro versione della Casseoula. E’ necessario prenotarla. alcuni la preparano domenica 23 a mezzogiorno e alla sera. In paese ci sono anche alcuni negozi che hanno preparato il kit storico, cioè gli ingredienti già pronti da mettere in pentola per fare la caseoula.

La fiera di San Bartolomeo in emergenza Covid 19

Lunedì 24 agosto, sarà possibile mangiare, come punto di ristoro, in tutti i locali di Ossona. Alcune bancarelle di produttori locali e delle associazioni di Ossona saranno presenti in piazza. E’ importante ancora di più durante questa parte della festa rispettare quelle poche regole che permettono di farla. Quindi ancora, distanziamento, mascherine giù solo per mangiare, e disinfettante distribuito a fiumi come se fosse vino.

Non abbiamo più avuto casi riconosciuti di covid 19 in paese, ma non dobbiamo dimenticare mai che stiamo vivendo un’ emergenza sanitaria che non ha avuto eguali nella storia e che ha colpito la nostra regione in modo particolarmente feroce proprio perchè abbiamo offerto, per abitudini di vita, il terreno giusto per propagarsi. Dobbiamo quindi riconquistare i nostri spazi sociali, fra cui quelli tradizionali come la fiera di San Bartolomeo, facendo terra bruciata solo attorno al Covid 19.

