Segrate. Cade da 5 metri di altezza e colpisce un passante

Segrate, strada Rivoltana, nella zona del Luna park. Non si conoscono ancora tutti i particolari di questo grave incidente, ma un ragazzo di 18 ani, M. D., che si trovava ad un’altezza di circa di 5 metri, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Fortunatamente per lui una tettoria di alluminio che si trovva proprio sotto di lui ha attutito al sua caduta a terra.

Non altrettanto fortunato è stato A.M.A.E., 44 anni, che passava lì sotto proprio in quel momento ed è stato colpito in pieno dal corpo del 18 enne. Probabilmente gli ha salvato la vita. Potrebbe anche essere che, non ne sarei stupita, che domani mattina, quando avremo più particolari su questo incidente, si scopra che A.M.A.E. istintivamente ha tentato di prendere al volo D.M. che stava precipitando.

A Segrate è intervenuta la croce verde di Pioltello e i carabinieri della compagnia di San Donato

A Segrate si sono immediatamente recati i soccorritori della croce verde di Pioltello accompagnati da un’auto medica dell’AAT di Milano. D. M. è stato soccorso e portato, in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Raffaele. Ha un trauma facciale e si è rotto una gamba. A.M.A.E. è stato accompagnato allo stesso ospedale in codice verde per un trauma al collo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di San Donato che si occuperanno anche di chiarire le dinamiche dell’incidente.

