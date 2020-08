Avevano rapinato un senzatetto alla stazione di Lambrate

Milano, Stazione Lambrate. La Polizia di Stato ha appena comunicato di aver arrestato le 2 persone che ieri sera avevano aggredito e derubato un senzatetto. (Foto di repertorio)

Annunci sponsorizzati

Erano da poco passate le 22.30 e all’interno della stazione di Lambrate, uno degli operatori ferroviari presenti ha notato due uomini che stavano tentando di danneggiare ed entrare nel gabbiotto in cui i dipendenti aziendali depositano i loro effetti personali durante il servizio. Non riuscendoci i due si sono avvicinati ad un senzatetto che dormiva lì a fianco e hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni.

Poi gli hanno preso il portafogli, e se ne sono andati lasciando il poveretto in condizioni pietose. La scena è stata velocissima e anche se il testimone ha immediatamente chiamato il 112, la volante è arrivata quando i due uomini si erano allontanati. ha però potuto fornire alla centrale operativa le indicazioni sulla direzione della fuga dei due rapinatori, una volta usciti dalla stazione di Lambrate.

Gli agenti del commissariato di Città studi li hanno raggiunti con una volante e con un equipaggio della Squadra investigativa del Commissariato. Hanno individuato i due uomini in via Valvassori Peroni e li hanno arrestati per rapina aggravata in concorso.

Annunci sponsorizzati

Si tratta di 2 tunisini, di 48 e 60 anni. Avevano ancora con loro le due banconote da 20 euro appena rubate alla vittima, un cittadino italiano di 56 anni, senza fissa dimora.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram