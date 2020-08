Deraglia un treno regionale di Trenord a Carnate. Il video dei Vigili del fuoco

Carnate, Monza Brianza. Poche ore fa, a mezzogiorno, è deragliato un treno di trenord, della linea Milano Lecco. Si tratta del treno regionale 10776, partito da Paderno in direzione Milano. nel pressi di uno scambio, poco prima di entrare nella stazione di Carnate Usmate, è uscito dai binari. Alcune carrozze si sono rovesciate, investendo le altre. Per un soffio non ha investito una costruzione a lato dei binari. A bordo del treno c’erano solo due macchinisti e un passeggero.

I 3 sono rimasti feriti. Però solo uno dei macchinisti, un 49enne, è stato portato in ospedale, al pronto soccorso di Vimercate, in codice verde. L’altro macchinista e il passeggero sono stati medicati sul posto dai soccorritori delle numerose ambulanze e di 2 auto mediche giunte sul posto.

Il video dei soccorsi dei Vigili del fuoco sul posto del deraglaimento del treno regionale Trenord a Carnate (Mb)

Il video e le foto inviate dai Vigili del fuoco del comando di Monza

Con loro a Carnate sono giunti anche i carabinieri delle compagnie provinciali di Monza Brianza, gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, e il personale della Rete Ferroviaria Italiana, cui appartengono i binari. Anche un elisoccorso si è alzato in volo e ha raggiunto il posto del disastro che, se il treno fosse stato pieno di passeggeri, sarebbe stato il terzo disastro ferroviario in Lombardia in tre anni. Alla vista delle condizioni del treno regionale si è sudato freddo. Poteva davvero essere una strage.

La linea ferroviaria Milano Lecco è attualmente interrotta fra Monza e Carnate

Attualmente la linea ferroviaria fra Monza e Carnate è bloccata. I passaggi dei treni riprenderanno appena i binari saranno stati liberati dalle carrozze che si sono sfasciate nell’incidente.

