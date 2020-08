B&B va a fuoco. L’intervento dei Vigili del fuoco

Fortunatamente tutti gli abitanti del palazzo sono stati messi in salvo e non ci sono stati danni alle persone. L’intervento dei vigili del fuoco, però, data l’altezza dell’edificio, è stato comunque molto pericoloso. Qui sopra una piccola gallery di foto di questa notte.

Milano . All’ultimo piano di un edificio di via Borsieri 6, dove si trova un appartamento adibito a b&b, questa mattina alle 4 è scoppiato un incendio .

