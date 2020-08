In pericolo di vita un centauro. Scontro auto moto sulla Sp 226, a Cisliano

E’ in gravi condizioni e in pericolo di vita il centauro 43enne che nella mattinata di mercoledì 19 agosto 2020 è stato coinvolto in un terribile incidente avvenuto nella strada provinciale 226.

Si è scontrato con una vettura alle 10.35 all’imbocco della strada che porta a Soriano di Corbetta, sul confine.

Ad avere la peggio il malcapitato che viaggiava sullo scooter che è stato sbalzato dal mezzo e ha ruzzolato più volte sulla strada riportando gravi ferite.

I detriti dello scooter erano presenti su tutta la carreggiata. L’impatto è stato molto violento, tanto che lo scooter è stato sbalzato al limite tra la carreggiata e il campo. Il portabagali si trova a metri da ciò che rimane dallo scooter così come il casco e le scarpe del malcapitato.

I detriti sull’asfalto

Come si può vedere dalle immagini, lo scooter è entrato in collisione con la parte anteriore destra della Volkswagen che ha fermato la sua corsa nella strada che si immette in direzione di Soriano di Corbetta, all’altezza della casa Cantoniera.

La Volkswagen immessa sulla strada che porta a Soriano do Corbetta

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Magenta, l’elisoccorso di Milano che ha trasferito in condizioni molto serie il 43enne all’ospedal San Carlo di Milano. Sul posto anche la Polizia locale di Cisliano, la stradale di Magenta e in ausilio le forze dell’ordine magentine.

sp 226 interrotta in direzione Sedriano/Vittuone

La strada provinciale è stata chiusa al traffico proveniente in direzione Cusago e diretta a Sedriano/Vittuone e si sono formate lunghe code di mezzi.

Al momento il 43enne lotta per la vita.

