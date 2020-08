Auto si ribalta nella notte a Saronno

Era da poco passata la mezzanotte, tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2020, quando in via Cesare Miola si è verificato un incidente a seguito del quale l’auto condotta da un uomo di 46 anni si è ribaltata.

Annunci sponsorizzati

Il rumore, lo schianto, sono stati tali da far accorrere la stessa gente che ha allertato il 118.

I soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso, sinonimo di estrema urgenza per lo scenario che si prospettava. Per fortuna però, per il malcapitato non è neppure stato necessario il trasporto in ospedale.

Alla base del ribaltamento, forse, la velocità. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Milano e il carro attrezzi oltre ai sanitari dell’ambulanza.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram