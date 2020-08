“Angeli e demoni” fa desistere le Forze dell’ordine che tentano di portar via una bambina alla mamma

Ospitaletto e Gussago, Brescia. Alle 19.45 di ieri è arrivato un alert da parte dell’associazione Angeli e Demoni sui gruppi Facebook che si occupano dei bambini che vengono allontanati illecitamente dai genitori. “Attenzione, ora a Ospitaletto. Stanno prelevando una bambina di 7 anni. Si parla di decine di agenti delle forze dell’ordine.”

Devono essere state a decine anche le persone che sono intervenute, oltre all’avvocato della mamma, fra vicini di casa e genitori arrivati sul posto perchè il blitz è fallito e la mamma è riuscita a raggiungere la sua abitazione e rinchiudersi con la bambina. Dopo ore di trattative le forze dell’ordine hanno desistito dal prelevare forzatamente la bambina. Ora la piccola Laura è lì, chiusa in casa con la mamma, ambedue terrorizzate, e che temono di uscire di casa.

Ecco il video, scioccante, dopo che la mamma è rientrata in casa, mentre parla con i volontari che l’hanno soccorsa

Il video, con il viso di Laura nascosto, diffuso da angeli e demoni

Insieme al video è arrivato anche un comunicato stampa dell’associazione Angeli e demoni che racconta brevemente gli avvenimenti di ieri sera.

Ve lo pubblico integralmente

Il comunicato di Angeli e demoni

“Ennesimo sequestro di stato nei pressi di Brescia: una mamma, dopo essere stata convocata per un semplice colloquio presso il plesso dei Servizi Sociali di Gussago, in quell’occasione si è vista prospettare, dagli Assistenti Sociali, l’allontanamento della sua bimba senza che fosse stata notificata alcuna delibera, né a lei, né al suo Avvocato.

La mamma, terrorizzata dall’ipotesi di quello scenario, ha interrotto immediatamente l’incontro allontanandosi con la sua bimba.

Da subito l’Avvocato Patrizia Scalvi si è attivata richiedendo urgentemente la sospensione del procedimento e la collocazione della bimba presso la famiglia del fratello della mamma; richiesta altrettanto urgentemente rigettata dal Tribunale, che ha voluto riaffermare la collocazione della bimba di 7anni in comunità, in attesa di periziare la famiglia del fratello – come se per essere padre si debba avere il permesso dei Servizi Sociali –

A questo punto, immediatamente, è stata confermata la 403 c.c. ed autorizzato l’uso delle Forze dell’Ordine; azione che si è manifestata istantaneamente, intercettando ed inseguendo mamma e bambina in occasione di una semplice commissione al supermercato.

La mamma è riuscita a sfuggire al blocco rifugiandosi nella propria abitazione, iniziando a contattare sia l’Avvocato che l’organizzazione “Angeli e Demoni, uniti per i bambini” che sono intervenuti sostenendola moralmente e concretamente.

L’ Avvocato ed alcune persone attenzionate da Angeli e Demoni hanno raggiunto il posto per invitare le Forze dell’ordine a desistere, interrompendo l’operazione al fine di evitare che fossero prodotti dolorosi traumi alla bambina.

Dopo alcune estenuanti ore le Forze dell’ordine hanno desistito e non hanno sequestrato la bimba. Mamma e figlia hanno dormito assieme. Considerata la delicatezza della situazione seguiranno aggiornamenti.”

Indagini sui tribunali dei minori? Ma la giustizia, quando?

Che al tribunale dei minori, tra Brescia e Mantova, ci sia qualcosa che non va lo sappiamo da tempo. D’altra parte è tutto il sistema che non funziona e crea traumi ai bambini, ammazza psicologicamente i genitori, e distrugge le casse e i bilanci comunali.

Si dice infatti, nell’ambiente delle associazioni che si occupano degli prelievi illeciti dei bambini, che questi prelievi forzati avvengono prevalentemente in due periodi: le vacanze estive, quando ci sono molte difficoltà a difendersi, perchè sono tutti in ferie, e sotto Natale e fine anno, quando i comuni preparano i bilanci di previsione e destinano i finanziamenti ai capitoli di spesa, fra cui quello dei servizi sociali. Un’altra spiegazione che mi è stata data di questa periodicità è che “sono i due periodi in cui devono riempire le case famiglia e le comunità per minori, per garantirsi la sopravvivenza e i bilanci in attivo”

Siamo a conoscenza, ma in via sommaria, di alcune indagini in corso nel mantovano, di un buon numero di assistenti sociali indagate fra Milano, Mantova, Vigevano e Brescia a causa di relazioni false e a una serie di provvedimenti disciplinari in base al nuovo codice deontologico degli assistenti sociali, ma i risultati arriveranno in tempo per salvare da bambini come Laura, Allegra e altri? Per ora abbiamo una bambina che nella sua vita ricorderà per sempre di essere stata inseguita da dei carabinieri che volevano strapparla a sua madre con la forza, ed è una cosa che assolutamente non va bene, in uno stato che dice di essere buono e democratico.

