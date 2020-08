L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Annunci sponsorizzati



INTENSAMENTE



Tu’ m’appari

tutte le notti,

ed io le passo insonni,

fantasma della mia vita.

Ti ho plasmata

nella mia memoria

come volevo io,

prima o poi t’incontrero’,

e finira’ quest’ansia

che mi rosicchia l’anima,

e mi assale

quando sono tranquillo a dormire,

e, senza farmi svegliare,

continuo però nel letto a girare,

allor diventi reale,

tutte le mie aspirazioni vuoi attirare

verso te’ magneticamente,

ed io non ho più scampo,

soccombo,

e, quando ti sento molto vicino,

apro gli occhi improvvisamente,

un lampo mi accoglie,

mi trovo solo nella luce,

Ed è già mattina, devo andare

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram