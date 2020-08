Incidente auto-moto. In ospedale un 18enne e un 17enne a Nova Milanese

Tutto è successo pochi minuti a ridosso della mezzanotte di domenica 16 agosto 2020, non lontano del piazzale Libertà, lungo la Monza-Saronno.

Mentre un auto stava nel parcheggio, è transitata la moto. I due veicoli non si sono visti e sono entrati in collisione.

A intervenire i Carabinieri, anche perchè la caserma degli uomini dell’Arma dista pochi metri dal luogo del sinistro. Sul posto, due ambulanze in codice giallo, che hanno soccorso due giovani: uno di 17 anni e un 18, trasferiti negli ospedali Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza. Le loro condizioni sono serie, con diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita.

