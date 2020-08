Sirene spiegate per un bimbo di un anno che finisce in ospedale. A Cisliano

Tanta paura per un bimbo di 1 anno che, nella mattinata di Ferragosto, ha accusato un malore in prossimità dell’impianto sportivo di via Cusago 1, a Cisliano.

Annunci sponsorizzati

I soccorsi sono stati chiamati alle 11.15 di sabato 15 agosto 2020. L’ambulanza è uscita in codice giallo, sinonimo di urgenza sanitaria.

Fortunatamente, una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno valutato le condizioni del bimbo tutto sommato buone. E’ stato tuttavia trasferito per controlli e accertamenti all’ospedale Fornaroli di Magenta.

Un brutto spavento per i genitori e una situazione non piacevole per il piccolino al quale auguriamo una celere ripresa.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram