Rissa nella notte di Ferragosto al villaggio Ravello

Rissa nella notte al villaggio Ravello, in via Verdi, ossia la parallela della strada statale 494 che costeggia l’alzaia, ossia la Vigevanese. La zona non è lontana dalla stazione Bruciata di Albairate.

Annunci sponsorizzati

Immagini da satellite

Il fatto è successo non lontano dal posteggio. Qui di strovano alcune attività e locali. Dalle parole, alcuni giovani sono passatti ai fatti.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 2.30 di Ferragosto, sabato 15 agosto 2020.

Sul posto la Croce Azzurra di Abbiategrasso e i Carabinieri. Per due ragazzi si è resa necessaria l’assistenza sanitaria.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram