Incidente mortale sulla tangenziale Nord Milano, all’altezza di Nova Milanese

I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima le 9.30 di Ferragosto, sabato 15 agosto 2020 e la tangenziale Nord è stata chiusa al traffico allo svincolo Sp9 Vecchia Valassina all’altezza del chilometro 10. Stiamo parlando della zona tra Nova Milanese, al confine con Cinisello Balsamo, e Paderno Dugnano.

Nell’incidente stradale ha avuto la peggio il centauro 56enne che è andato in arresto cardiaco. A nulla sono quindi valsi i soccorsi dei sanitari dell’ambulanza proveniente da Paderno Dugnano e dell’automedica proveniente da Milano. L’uomo è deceduto sul posto

Si sono create lunghe code di mezzi in fila. La tangenziale permette infatti di raggiungere l’autostrada in una giornata come quella di Ferragosto di traffico intenso

