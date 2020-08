Arrestati i rapinatori dei taxisti

Sono in corso serrate indagini per individuare altri eventuali complici che hanno partecipato alle violente aggressioni.

In occasione delle rapine, fingendosi clienti, avevano chiesto di essere trasportati sino in prossimità del quartiere dove risiedono e, una volta terminata la corsa, uno aveva il compito di bloccare l’autista puntandogli un coltello alla gola e gli altri due di appropriarsi del denaro e degli effetti personali delle vittime.

I fermati, residenti nel quartiere Quarto Oggiaro hanno precedenti specifici. Sono stati bloccati, dagli uomini della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato di P.S. “Quarto Oggiaro”, alla Stazione di Rogoredo mentre erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un treno diretto in Salento.

Ilaria Maria Preti 4280 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.