Quasi pensionati tentano la rapina al supermercato IN’S di San Giuliano Milanese

Dopo l’arresto i due i rapinatori sono stati portati a a San Vittore in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.

Li hanno trovati a San Donato Milanese coloro avevano ancora il punteruolo e il cacciavite e gli stessi indossavano gli stessi abiti utilizzati per compiere la rapina al supermercato IN’S. Si tratta di 2 pregiudicati italiani, disoccupati, piuttosto datati. Infatti uno ha 62 anni e l’altro 63.

Hanno minacciato più volte la cassiera con un cacciavite con un punteruolo per farsi aprire il registratore di cassa. Però la cassiera, spaventata, è riuscita a fuggire e si è rinchiusa nel magazzino del supermercato da dove ha chiamato il numero unico di emergenza 112. I due rapinatori sono scappati ma ormai i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese erano sulle loro tracce.

San Giuliano Milanese. Ieri pomeriggio due rapinatori col volto coperto dalla Mascherina e dal capelli dalla visiera del cappellino da baseball sono entrati nel supermercato IN’S di via Trieste a San Giuliano Milanese.

