Pregiudicato beccato a Corbetta su più mezzi non assicurati, grazie ai varchi

La Polizia locale di Corbetta, nell’ambito di un controllo notturno, ha fermato un cittadino italiano pregiudicato a bordo di un’auto senza assicurazione.

Il fermo è avvenuto lungo la ex strada statale 11 e, ancora una volta, grazie ai varchi stradali. Per lui è scattata la sospensione della patente e il sequestro dell’auto anche perché il medesimo soggetto era già stato fermato giorni prima, sempre a Corbetta, mentre guidava un’altra auto anch’essa sprovvista di assicurazione.

Il soggetto non è residente in zona. Il tragitto che dovrebbe eventualmente compiere dalla sua abitazione al luogo di lavoro dista circa un’ora d’auto da Corbetta. La domanda resta dunque quella di capire il perché si trovasse sulla medesima direttrice stradale, lontana dai luoghi dell’abitato, con due auto diverse e con entrambi i mezzi senza assicurazione

Sospetti di traffici illeciti

Il sospetto è che il soggetto usasse le vetture per compiere dei furti oppure ancora per qualche traffico illecito di mezzi rubati o di riciclaggio di pezzi originali di vetture rubate. Tante le ipotesi, che al momento retano tali e che saranno nei prossimi giorni oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine

La soddisfazione

“Esprimo soddisfazione per il gran lavoro svolto da parte della Polizia locale. Un lavoro di prevenzione, con attività anche notturne – ha commentato il sindaco Marco Ballarini – L’ausilio della strumentazione all’avanguardia è inoltre fondamentale, ma funzione se è tuttavia utilizzata da un comando efficiente come il nostro. E’ evidente come abbiamo migliorato la sicurezza in città. Continuiamo così!”.

