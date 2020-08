Coltelli di ferragosto. 23enne ferito al torace e all’addome durante una lite

Il caldo, la ancora non risolta tensione causata dall’emergenza sanitaria del covid 19, alcune volte l’alcool. Tutto in estate contribuisce a far impazzire le persone, ed è un attimo passere ai coltelli.

Annunci sponsorizzati

Questa notte, poco prima della 1.00, in via Giovanni Battista Sammartini, una lite è finita nel sangue. Dalle prime notizie raccolte A.B., 23 anni, è stato accoltellato al torace e all’addome. Con lui c’era una donna, ma pare che il feritore sia una terza persona. Sui fatti stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano.

Dopo i primi soccorsi, il 23enne è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram