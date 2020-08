Scontro auto moto in via Santa Adele a Corsico

E’ successo tutto poco prima delle 13 di giovedì 13 agosto 2020 in via Santa Adele, la via che porta al municipio di Corsico.

Un’auto e una moto si sono scontrate probabilmente a causa di una mancata precedenza.

Addio avere la peggio il motociclista. La missione è in corso e quindi daremo appena possibile gli aggiornamenti del caso.

Al momento, alle 13.15, si sa che il centauro è stato definito un ferito grave, da codice rosso.

Sul posto, infatti, oltre a un’ambulanza è stata chiamata l’automedica che può intervenire anche in caso di arresto cardiaco o di lesioni gravi.

Seguiranno aggiornamenti e si spera in bene per la persona coinvolta.

