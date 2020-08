Preso lo scippatore di sesto San Giovanni. Si cercano altre vittime degli scippi

Milano. Da circa un mese le donne anziane avevano paura, tanta paura. C’era in giro un uomo che le seguiva e le aggrediva in modo violento mentre rincasavano, strappando loro dal collo catenine e collane. E’ quello nella foto. I carabinieri stanno cercando altre presone che hanno subito scippi e che magari non hanno ancora sporto denuncia. le donne sono state tutte aggredite mentre erano appena entrate nell’atrio dei condomini. Se lo riconoscete nella foto, andate a denunciarlo.

Annunci sponsorizzati

I Carabinieri della Stazione di Sesto San Giovanni lo hanno arrestato il 12 agosto. Si tratta un 44enne tunisino, domiciliato a Sesto San Giovanni. A seguito delle indagini dei carabinieri, che avevano ricevuto tante denunce dalle donne scippate, il GIP del Tribunale di Monza ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri hanno analizzato il modus operandi, poi si sono dedicati alla ricerca delle telecamere e alla visione delle immagini, quindi hanno effettuato 2 servizi in borghese, fino a che non sono arrivati alla completa identificazione dello scippatore. Ora il tunisino si trova nella casa circondariale di Monza a disposizione del’autorità giudiziaria.

Un altro scippatore molto simile e pericoloso nel 2018

Non è la prima volta che a Sesto San Giovanni agisce uno scippatore particolarmente violento e pericoloso. Il caso di oggi mi ha riportato alla mente quel delinquente talmente veloce che fu difficilissimo fermarlo 2 anni, nel 2018, la polizia e carabinieri risolsero a tempo di record una serie di scippi violenti a danno di donne anziane o indifese e arrestò E. A. S., stesso anno di nascita del tunisino odierno. Un uomo molto pericoloso, velocissimo, deciso e senza scrupoli. Il caso di oggi mi ha riportato alla mente il caso di quel delinquente di cui parlammo nell’articolo Sahid, Appena scarcerato, rapina 2 donne. Arrestato

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram