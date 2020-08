Avevano “liquido magico per moltiplicare i soldi”. Arrestati

Lo scorso 11 agosto, e pomeriggio, 3 cittadini del Camerun, un 33enne e due trentacinquenni, hanno tentato di forzare un blocco stradale della polizia organizzate dal commissariato di Porta Ticinese. I tre sono stati fermati, dopo un breve inseguimento, in via Palatucci dopo che il conducente aveva accelerato per sfuggire al controllo tentando di imboccare l’autostrada A7 in direzione di Genova.

Gli agenti del commissariato di Porta Ticinese anno quindi perquisito l’auto dei tre e vi hanno trovato una valigia in cui c’erano una bilancia, dei flaconi e delle siringhe contenenti inchiostro, una borraccia contenente acido e dei fogli su cui erano stampate delle banconote da 50 e da €100.

I tre avevano anche €16.740 in contanti, distribuiti fra una pochette e un portafogli mentre uno di loro ne teneva una parte nelle mutande. I tre camerunensi non hanno voluto dare alcuna spiegazione su quanto stavano facendo ma i poliziotti sono stati in grado di presupporre che i tre indagati fossero in procinto di organizzare un episodio della truffa della moltiplicazione dei soldi. Sono stati denunciati per riciclaggio.

Il liquido magico per far le banconote da 50 e 100 euro non esiste

La truffa della moltiplicazione di soldi prevede l’impiego di un liquido magico che permette di creare delle banconote. Liquido magico che i truffatori propongono in vendita alle vittime potenziali che sono così convinte di poter moltiplicare il loro denaro trasformando con la magia che fogli fotocopiati in banconote vere.

