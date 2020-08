Duomo di Milano. Un egiziano prende in ostaggio guardia giurata

Milano. Alle 13.00 di oggi grosso problema in Duomo. Uno egiziano di 30 anni è entrato in Duomo a Milano prendendo in ostaggio una delle guardie giurate che sorveglaino l’ingresso minacciandola con un coltello e facendola mettere in ginocchio. Immediato l’intervento della polizia di stato e un funzionario, dopo un’opera di mediazione, insieme ad alcuni agenti delle voltanti giunte sul posto hanno bloccato e disarmato l’uomo.

Sono in corso gli accertamenti sull’identità dello stesso e sulle sue motivazioni. Sul posto, in missione di prevenzione, auto mediche e ambulanze dei soccorritori del 118. Hanno soccorso la guardia giurata dopo l’aggressione, ma questa ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. il 30enne egiziano è stato posto sotto arresto dalla polizia di Stato e accusato di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Aveva un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla questura di un’altra provincia, e ha un precedente di polizia per un furto risalente al 2016. Seguono ulteriori aggiornamenti

