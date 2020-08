Una 47enne incensurata accoltella il compagno. A Rho/Pero

Pare che nella casa della coppia di origine romena non fosse la prima volta che si discuteva animatamente. Forse una situazione difficile dal punto di vista economico, potrebbe stare alla base dell’ennesimo litigio che è avvenuto nella serata di domenica 10 agosto 2020.

La donna, una 47enne che da qualche tempo ha perso il lavoro, ha accoltellato il convivente di un anno più giovane di lei. L’arma usata è stata il coltello da cucina. Pare che la donna abbia inferto un unico colpo all’addome che ha raggiunto il colon del malcapitato provocando un ematoma nell’organo. Ancora non è chiaro come sia nata la lite, se la donna tentasse di difendersi o se è stata lei per prima ad aggredire.

Certo è invece che il 46enne è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Rho dov’è stato ricoverato. Tutto è avvenuto nella loro casa di via Maria Grazia Deledda.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno fermato la 47enne e l’hanno condotta al carcere di San Vittore.

