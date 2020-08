“Piccolo mondo antico” (aperto tutto agosto): buon cibo della tradizione e cordialità, immersi nel verde di Soriano. A Corbetta (MI)

A qualche centinaio di metri dalla piazza centrale di Corbetta (MI), raggiungibile in bici o a piedi (5/10 minuti) su una ciclabile protetta e completamente piantumata e quindi adatta anche a bimbi e ad anziani, si arriva in un “Piccolo mondo antico”. Si arriva cioè in via Fogazzaro, nella frazione di Soriano, in una trattoria-bar che dal 1992 ha dato nuova vita e impronta a un locale storico per la città, che nei decenni precedenti ha rappresentato un punto di riferimento per Corbetta e per i tanti visitatori di passaggio. Oggi lo è il “Piccolo mondo antico” per i tanti frequentatori della ciclabile, per i sorianesi, per chi è di passaggio diretto magari a Milano.

L’interno della trattoria “Piccolo Mondo Antico”

La conduzione è famigliare ed è in mano a Daniela Colombo che gestisce il tutto con il marito. Ma c’è anche l’appoggio del fratello chef che prepara dolci, piatti tipici e specialità “fatte in casa”. Qui si può infatti gustare trippa, cassoeula, brasato con polenta, magari accompagnati da formaggi a “km 0” come gorgonzola, taleggio stagionato o specialità come la mozzarella di bufala e Toma della Valsesia.

APERTO TUTTO AGOSTO

Un locale tipico per il turismo sostenibile

Perché andare a fare lunghi viaggi per visitare chissà quale località, quando si può trovare l’inaspettato a “casa propria” in un’escursione comoda, da affrontare in bici o a piedi, scegliendo un tragitto adatto a tutta la famiglia? Perché non coniugare natura, storia e turismo sostenibile? E’ proprio questo il valore aggiunto della trattoria “Piccolo mondo antico”.

La merenda o spuntino a base di salumi e formaggi a “km 0”

Arrivando da Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta, Corbetta, Magenta o da mete limitrofe, ci si può immettere nel circuito dei fontanili (percorribile soprattutto in bici o a piedi ma anche in auto perché servito da strade asfaltate o, in alternativa, da ciclabili protette). Ideale quindi anche per un evento come può essere un compleanno per bambini o una festa di fine anno scolastico.

Tavola imbandita

Si può ad esempio visitare il lazzaretto di Soriano e il fontanile di San Carlo, che la leggenda vuole essere stato creato proprio dal Santo della famiglia Borromeo per dissetare i malati di peste manzoniana. Si può dunque fare tappa al “Piccolo mondo antico”, rifocillarsi con un’abbondante colazione, un pranzo fugace, oppure con i piatti tipici o più semplicemente fare merenda con frutta e verdura fresche rigorosamente a “Km 0”. E poi via, verso altre mete “slow” come il fontanile Borra di Castellazzo.

Per chi non vuole compiere tour medio-lunghi, è possibile altresì sostare in loco o far divertire i più piccoli nel vicinissimo parco giochi. Oppure ancora si può visitare la chiesetta di San Bernardo datata Quattrocento e strettamente legata alle famiglie nobiliari e storiche di Corbetta che sorge a pochi passi dalla trattoria.

Compleanni (anche per intolleranti e allergici a cibi)

Si può legare il percorso sopra indicato a una festa di compleanno o a una merenda particolare, dato che la trattoria gode anche di un porticato e di interni spaziosi con quadri che ripercorrono la storia di Corbetta, con i suoi edifici storici e con il mitico Gamba de Legn. Nessun problema poi per eventuali intolleranze o allergie, che sono diffuse soprattutto tra le nuove generazioni.

Tutto dolce

C’è il cioccolato senza glutine proveniente dalla Val Susa, frullati e macedonie fatte al momento con frutta e verdura fresca che arriva dalla vicina Ossona, torte artigianali fatte in casa dallo chef Gabriele (fratello di Daniela). Per ogni piatto, ci si può concordare nella scelta degli ingredienti.

Il porticato, ideale per fare colazione

Si spazia poi dai piccoli spuntini con riso biologico della cascina Oschiena (Vercelli) disponibile nelle varianti Carnaroli, Venere e Selenio, oppure ancora con piatti a base di farro biologico della medesima provenienza. Riso, farro, frutta e verdura sono vendibili anche al dettaglio e quindi da preparare comodamente a casa propria.

Per chi preferisce mangiare saporito e secondo tradizione, via libera a panini con salumi e formaggi (anche senza lattosio come il gorgonzola) e a “Km 0”. Ci sono poi gelati, ghiaccioli, granite, frullati, macedonie e bibite di ogni genere ma anche “vini rustici” bianchi e neri, con o senza bollicine, per i genitori, festeggiati e accompagnatori.

Il menù

Il menù varia da stagione a stagione ed è diverso p a seconda del giorno della settimana. Si spazia da piatti a base di carne a quelli vegetariani ma si può anche scegliere la singola porzione (il primo, il secondo)

La trippa

E’ previsto anche un “Menù di Ferragosto”: da asporto, dato che per via del Covid la tradizionale festa di San Bernardo che si inanella al periodo ferragostano solo per quest’anno non si farà. Antipasto di salumi, lasagne al pesto e fagiolini, roastbeef olio e limone, vitello tonnato e sfogliata di mele. Questo prevede la carta e su prenotazione. La particolarità sta nel fatto che non si deve necessariamente prenotare tutto il menù ma anche e solo una delle portate (per tale motivo il prezzo è variabile e la scelta può soddisfare anche i vegetariani). Ci si accorda al momento della prenotazione.

La cassoeula

Anche per i piatti tipici (fuori carta), per le feste, per i pranzi in compagnia, il menù può essere concordato pur comunque rimanendo nella rosa di scelte messe a disposizione dallo chef. Basta prenotare con almeno due giorni di anticipo per dare il tempo allo cuoco di preparare le portate, dato che il tutto viene fatto in maniera artigianale.

Tra i servizi, anche la consegna a domicilio per eventi.

Frutta e verdura fresche

Da qualche tempo nella trattoria si possono trovare anche frutta e verdure fresche che provengono da Ossona e che permettono alle persone della frazione di avere un servizio in più ma anche al visitatore di godere della bontà e della salute spremuta in un frullato o affettata in macedonia, ideale per colazioni e merende agostane.

Mai più coda al supermercato

Per gli acquisti/spesa è prevista anche la consegna a domicilio.

I servizi

Oltre alla trattoria, è attivo il bar, la gelateria, la tabaccheria e il gioco del Lotto tanto caro agli italiani e si può acquistare ogni giorno il pane fresco così come farsi realizzare al momento panini imbottiti e toast. Si possono acquistare anche prodotti per l’igiene della casa, riso biologico, cereali, snack, cioccolato, vini, bibite, frutta e verdura, tutto da asporto.

Si effettuano prenotazioni per eventi, pranzi o merende.

Si effettua consegna a domicilio.

Chi conosce i gestori, sa che un servizio che non ha prezzo è anche la cordialità e l’esperienza del personale che accoglie tutti come se fosse il desco di una grande famiglia.

Dettagli d’arredo

Dove si trova?

Il “Piccolo mondo antico” si trova in via Fogazzaro 75 nella frazione corbettese (MI) di Soriano. La trattoria ha un’omonima pagina facebook. E’ aperta da martedì a domenica dalle 6.30 alle 19 (lunedì chiuso). Per informazioni e prenotazioni è attivo lo 02.97480464. E’ aperta tutto agosto.

