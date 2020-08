Fa rumore con la moto. Gli tira un uovo in testa. Ad Arluno

Passa con la moto sul corso 26 Aprile, ad Arluno (MI). Per qualcuno la sua moto fa troppo rumore e gli tira un uovo addosso.

E’ successo nel fine settimana, attorno a mezzanotte di sabato 9 agosto 2020. Quando la moto è passata all’altezza del semaforo, dal balcone di una delle palazzine che costeggiano la via è arrivato in testa al giovane centauro un uovo fresco che gli ha imbrattato casco, zaino e moto.

Probabilmente chi ha compiuto il gesto stava “aspettando” il passaggio dei veicolo anche perché non capita di starsene al balcone a mezzanotte con un uovo crudo in mano. Alla base, quasi certamente, il rumore che fa la moto passando da corso 26 Aprile.

Qui non è la prima volta che i residenti si lamentano per rumori e schiamazzi. C’è da dire che il gesto non è stato di certo ortodosso e avrebbe potuto provocare anche il ferimento del motociclista se questo, di passaggio, avesse sbandato e fosse caduto a seguito della “bomba alla coque”.

Al malcapitato è dunque arrivato un unico uovo, un unico colpo che ha fatto purtroppo centro.

