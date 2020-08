“Vogliamo dormire qui nell’ hotel”. Parte la rissa e il vigilante cade nel vuoto

5 extracomunitari di nazionalità marocchina si sono presentati intorno alle 4 del mattino in via Lampedusa, all’ hotel Quark, pretendendo di entrare a dormire. I due vigilantes, anche loro di nazionalità marocchina, che custodiscono l’edificio proprio per evitare che entrino degli abusivi, hanno cercato di fare il loro dovere e tentato di allontanare i 5. Ne è nata una rissa violenta durante la quale uno dei vigilanti, K.A: 26 anni, è precipitato da un balcone del secondo piano facendo un volo nel vuoto di quasi 9 metri. Anche l’altro vigilante, R.E:H, 37 anni, è stato ferito durante la rissa. I 5 marocchini sono fuggiti e ora sono attivamente ricercati dalle forze dell’ordine.

L’ hotel Quark sorvegliato per impedire occupazioni

All’hotel Quark di via Lampedusa si sono precipitati i soccorritori e le volanti della polizia di stato. K.A. è stato soccorso e portato in codice giallo al Pronto Soccorso del policlinico. Ha un trauma cranico commotivo e la frattura del radio e dell’ulna. R.E.H. invece ha preferito non andare in ospedale ed è solo contuso.

