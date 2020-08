Autosalone a Trezzano sul Naviglio svanito con auto e soldi

I carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno sudato le proverbiali 7 camicie per trovare i truffatori che avevano aperto un autosalone Trezzano sul Naviglio, per auto usate, e che, dopo averle vendute, erano spariti con i soldi incassati e le stesse automobili. Però ce l’hanno fatta e ieri, in stretta collaborazione con i loro colleghi di Reggio Emilia (RE) e di Telgate (BG), sono andati a prendere i colpevoli.

2 rom, nullafacenti e pregiudicati, sono stati posti agli arresti domiciliari con una ordinanza del GIP di Reggio Emilia emessa lo scorso 28 luglio. I due sono accusati di aver compiuto 9 truffe aggravate fra aprile e maggio 2019. Prima pubblicizzavano le auto su siti internet online, e in seguito le vendevano.

Al momento di ritirare l’auto, le vittime avevano trovato l’autosalone di Trezzano sul Naviglio svuotato

Avevano incassato bonifici bancari per circa 150mila euro, prima di svanire nel nulla con le automobili e il denaro smantellando completamente l’autosalone in Trezzano sul Naviglio, che avevano affittato per il giusto tempo di commettere le truffe.

I carabinieri sono riusciti a identificare i truffatori mediante l’ascolto attentissimo delle vittime e dei particolari delle descrizioni che hanno fatto, l’individuazione di fotografie e l’esecuzione di pedinamenti e servizi di osservazione effettuati nelle province di Bergamo e Reggio Emilia.

