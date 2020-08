Tentato omicidio di un uomo in via Bisceglie

Milano. Via bisceglie si è svegliata questa notte con le sirene, in strada un tentato omicidio. Poco dopo le 4 di questa mattina un uomo di 36 anni, G. B., è stato infatti aggredito e ferito all’addome con un coltello mentre era in strada, in via Bisceglie, all’altezza del numero 96.

Sulle circostanze in cui è avvenuto il ferimento stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118. L’uomo è stato stabilizzato e alle 4.49 è stato portato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, con un’ambulanza dell’Intervol di Milano.

