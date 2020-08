Incidente stradale sulla Torino Venezia. ancora chiuso il tratto Cormano Sesto san Giovanni

Milano. Un brutto incidente stradale Sull’autostrada Torino Venezia, direzione Torino, sul raccordo fra i due caselli stradali, tra Cormano e sesto San Giovanni, all’altezza dell’area di Servizio Lambro. ( incidente stradale: foto di repertorio)

Annunci sponsorizzati

Poco dopo le 14.30 due camion sono rimasti coinvolti in uno scontro. Secondo quanto dice luceverde ( servizio sul traffico urbano e autostradale) un camion è fermo sulla corsia di marcia lenta mentre l’altro è appoggiato sul new jersey centrale. Ci sono stati 4 feriti: 3 uomini di 34, 52 e 53 anni e una donna di 82 anni.

Per liberare i feriti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano. I feriti sono quindi stati soccorsi su posto dalle ambulanze della SOS Novate e dalla croce azzurra di Caronno e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ ospedale di Cinisello Balsamo e a quello dell’ospedale San Gerardo di Monza.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e le auto sono in coda. Alle 18.40 il tratto Tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione torino è ancora parzialmente chiuso per i lavori di ripristino della carreggiata dopo lo scontro. Si sono formati circa 2 chilometri di coda per la riduzione della carreggiata.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram