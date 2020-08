Coltellate d’agosto. Lite in famiglia finisce nel sangue

Rho. Una lite in famiglia è finita nel sangue ieri sera in via Grazia Deledda. Ieri sera una donna romena di 47 anni, ha aggredito il compagno 46enne con un coltello di cucina e lo ha ferito all’addome.

L’uomo, un operaio di nazionalità romena, è ora in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. Il coltello è penetrato nell’addome causando una lacerazione omentale e un ematoma al colon traverso.

Sul posto insieme ai soccorritori delle ambulanze sono arrivati anche i carabinieri della tenenza di Rho che hanno arrestato la donna, che è incensurata, accusandola di tentato omicidio. Ora si trova nella casa circondariale di San Vittore a Milano.

