Robecco sul Naviglio. Il corpo di uomo in un canale. E’ quello di un politico locale?

I soccorsi sono stati chiamati dopo che alcuni testimoni hanno visto spuntare qualcosa da un canali di irrigazione secondario. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco si è sparsa la voce che il corpo estratto dal canale potrebbe essere quello di un politico locale. La notizia è in aggiornamento, in attesa della conferma.

Il corpo si intravedeva nel canale secondario di via Casterno a Robecco sul Naviglio

Il corpo si intravedeva nel canale secondario di via Casterno a Robecco sul Naviglio

Robecco sul Naviglio . Alle 9.16 di questa mattina un intervento dei soccorritori del 112 in via Casterno, vicino a Caperzago. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso , i soccorritori della Croce Azzurra, una auto medica dell’ast di Milano e la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco.

Ilaria Maria Preti 4229 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.