Vandali a Ossona

Nella notte fra il 6 e il 7 agosto, qualcuno ha spezzato gli alberelli che erano stati piantati nel piazzale di via Madre Teresa di Calcutta, creando un disastro

I vandali devono aver agito nella nottata perchè il danno, davvero ingente, è stato scoperto solo al mattino. Due piantine abbattute, e le solite sporcizie che certa gente si porta dietro.

La notizia della scoperta del danno dei vandali è stata stata pubblicata su Facebook,insieme all’invito ai responsabili a autodenunciarsi e riparare il danno:

Sempre meglio che essere scoperti, e dato che in zona ci sono alcune nuove telecamere, anche private, che potrebbero aver registrato tutti i fatti, non è difficile che i colpevoli sia presto scoperti e che debbano pagare, oltre ai danni anche una forte multa e una denuncia penale per danneggiamenti di bene pubblico. Infatti la piazza e gli alberelli erano proprietà comunale.

“Questo scempio l ho fotografato questa mattina mentre mi recavo dai miei genitori. Persone senza rispetto del verde pubblico che hanno danneggiato irrimediabilmente due alberelli su tre in via Madre Teresa di Calcutta, maleducati, speriamo possiate pagare. Quello che avete danneggiato. Se foste Persone intelligenti e con le palle andreste in Comune ad autodenunciarvi.” Un messaggio sintetico, ma chiaro. E’ un invito a prendersi le proprie responsabilità.

