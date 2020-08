Vacanze in Valsesia. Ecco i vincitori del concorso più alto d’Europa

“Vacanze in Valsesia”, il concorso che ha messo in palio 100 buoni da 500 euro da spendere in Valle,per u totale di 50mila euro entra nel vivo! L’iniziativa lanciata dall’onorevole Paolo Tiramani e sposata dai sindaci di tutta la valle procede a gonfie vele e cominciano ad arrivare i primi turisti. Il consorso ha avuto termine il 9 luglio 2020. Si trattava di rispondere ad alcune domande sulla Valsesia pubblicate dal sito vacanzeinvalsesia. Hanno partecipato più di 15mila persone, provenienti da tutta Italia. poi, il 13 luglio, una delegazione degli organizzatori è salita al rifugio Capanna Regina Margherita a 4554 metri di altezza sul Monte Rosa, per estrarre i 100 fortunati fra chi aveva dato le risposte esatte.

I primi turisti in vacanza in Valsesia da Brescia

Nel fine settimana di inizio agosto è arrivata una coppia del bresciano (comune di Montichiari) che ha visitato Varallo e Quarona. Matteo Papa e Laura Fregnoni che hanno vinto uno dei pacchetti messi a disposizione dalle amministrazioni comunali.

Il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta li ha incontrati al mercato cittadino di mercoledì.

I due bresciani hanno dormito a Varallo al Vecchio Albergo del Sacro Monte e hanno visitato chiese e monumenti dei paesi limitrofi, comprese le chiese di Quarona. Ad accompagnarli nel tour la guida turistica Monica Ingletti.

I due turisti si sono fermati qualche giorno in più del previsto proprio perché ben accolti e

impressionati dai luoghi e siti visitati. Torneranno sicuramente a trovarci.

Vincitori anche da Arluno e da Legnano

Il lungo elenco dei vincitori è sul sito internet del concorso, e vi sono vincitori che arrivano da molte parti di italia. Fra i vincitori ci sono anche C.M., di Arluno e L.S. e F. I di Legnano. Uno solo il milanese, D.M.di Milano città.

