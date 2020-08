Verso Beirut. La partenza e l’arrivo della missione italiana di supporto al Libano

Il team opererà con dotazioni speciali in grado di rilevare le sostanze pericolose a livello ambientale e di verificare la sicurezza delle strutture rimaste in piedi. Altri uomini specialisti nel delicatissimo ambito delle minacce nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche sono stati inviati dall’esercito.

Oggi pomeriggio, inoltre, è partito per Beirut il secondo gruppo. Del team di soccorso fanno parte 14 Vigili del Fuoco specialisti, 2 provengono dalla direzione centrale Emergenza, altri 2 e dalle direzione regionali di Lazio, 1 dal Piemonte , 3 dalla Lombardia, 1 dalla Toscana e 5 dal Veneto. Assicureranno il supporto tecnico sul fronte del rischio chimico-batteriologico con specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico) e per la valutazione dello stato delle strutture danneggiate dalla forte esplosione.

I due C130J sono partiti alle 23 di ieri sera e sono arrivati a Beirut alle 4 di questa mattina, alle 5 ora locale, e si sono messi a disposizione delle autorità libanesi. Stiamo del primo parlando del team misto dell’esercito e dei vigili del fuoco che è partito ieri sera alle 23 da Pisa con a bordo i mezzi e un primo contingente, accompagnati da due piloti e dal responsabile del carico e scarico del C130j. Solo 2 mesi fa eravamo noi, in Lombardia, ad aver un grande bisogno di aiuto. Sono arrivati medici Russi , cinesi e cubani. Oggi tocca ai nostri specialisti andare a dare aiuto a chi è colpito dalle calamità.

Ilaria Maria Preti 4220 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.