Alle Groane con il completo e fornito kit spacciatore

Solaro. Verso le 16 dal 5 agosto i carabinieri nella stazione locale stavano seguendo un controllo nella zona boschiva del parco delle quando hanno notato una strana coppia che si aggirava nel bosco.

Si trattava di un 35enne marocchino, pregiudicato senza fissa dimora, e di una 21enne italiana incensurata. Una volta fermati sono stati trovati in possesso di 148 grammi di eroina, 52 grammi di hashish e, 4 grammi di cocaina e 4885 euro in banconote di piccolo taglio, 2 bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento e 6 telefoni cellulari con altrettante schede sim.

Avevano tutto quanto serve per organizzare una postazione per lo spaccio di stupefacenti. Avevano il perfetto kit spacciatore, non mancava proprio nulla.i due sono stati arrestati e ora attendono in camera di sicurezza le decisioni dell’autorità giudiziaria.

