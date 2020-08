Cagnolino incastrato.Maledetta grata. Mi ha preso la zampetta

Rho. Una bruttissima avventura per un piccolo cagnolino che era a spasso con la sua padrona. Il piccolo è passato su una delle grate che ci sono in via Capuana a Rho ed è rimasto incastrato con una zampina.

Maledette grate

Noi donne conosciamo fin troppo bene quale tipo di maledizioni lanciamo alle grate sui marciapiedi e ai loro inventori e costruttori, quando rimaniamo incastrate con un tacco all’interno dei piccoli fori. L’unica soluzione che troviamo è quella di sfilarci le scarpe e, con enorme imbarazzo, liberare, quando riusciamo, il tacco. Ma cosa si può fare se lo stesso incidente capita ad un cagnolino, uno scricciolino, che rimane incastrato con la zampetta e non si riesce a liberarsi. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che con un paio di cesoie e hanno tagliato le barre della grata, con la collaborazione della padrona, che è riuscita a contenere il cagnolino, impedendogli di agitarsi.

Spaventato ma libero

Il piccolino era spaventato e imbarazzato per la brutta incidente, lo si può notare dallo sguardo, ma alla fine gli angeli vestiti di rosso lo hanno liberato e ha salvato la sua zampetta.

