Consegna un pacco in commissariato mentre fuma uno spinello

Droga a Milano: l’autista di un corriere parcheggia il furgone e nell’ingresso del commissariato Garibaldi Venezia, in via Schiapparelli, e consegna un pacco. Quando ha aperto lo sportello per scendere, dall’abitacolo si è sparso quel tipico odore pungente di erba appena tagliata che i poliziotti hanno subito riconosciuto.E’ successo ieri mattina. (immagine di repertorio: marijuana)

Hanno quindi chiesto spiegazioni al conducente. Ancora con in mano il pacco da consegnare, il conducente del furgone, un italiano di 45 anni, ha candidamente ammesso che stava fumando uno spinello poco prima di arrivare in commissariato, e che lo avevo spento appena arrivato.

Fumare uno spinello mentre si consegna un pacco ai poliziotti denota già qualche problema nella percezione della realtà

Il 45enne sembrava anche un po’ troppo agitato, nonostante già di per sè fumare uno spinello mentre si consegna un pacco in commissariato fa sospettare la “non completa presenza mentale”. Così i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del furgone, e hanno così trovato una borsetta con all’interno 7 dosi di cocaina e 1 di hashish. Quindi hanno disposto la perquisizione dell ‘abitazione dell’uomo a Baranzate ( Mi) dove hanno trovato, e sequestrato, 34 grammi di cocaina nascosti nel cassetto di un armadio, in camera da letto, e , in un barattolo, 3 etti di magnesio. Il magnesio è una sostanza con cui si taglia la cocaina.

Quindi il 45enne è stato accompagnato all’ospedale Fatebenefratelli per aver la verifica scientifica che se avesse guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Attualmente è in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Qualcuno sostiene ancora che le droghe leggere non fanno male al cervello. La storia di questo arresto dimostra come questa teoria sia assolutamente falsa.

