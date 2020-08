In codice giallo per una puntura d’insetto. A Cernusco sul Naviglio

Cernusco sul Naviglio. Un uomo di 61 anni è stato soccorso per una puntura d’insetto oggi in via Firenze 39. Si è sentito male, rischiando di morire per uno shock anafilattico, tanto che è stato necessario chiamare il 112. È successo alle 15:30 circa. (foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cernusco sul Naviglio e e se soccorritore dell’ambulanza della Croce Bianca di Cernusco. è stato però necessario far intervenire anche un elicottero dell’elisoccorso del 118, proveniente da Milano. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice giallo, codice di gravità di pericolo di vita ma non imminente. La missione di soccorso è ancora in corso.

Si rischia lo shock anafilattico per una puntura d’insetto

In questi giorni di grande caldo seguito dalle piogge, gli insetti, specialmente le vespe, sono particolarmente nervosi e attivi. Rappresentano un grave pericolo per chi è allergico alle punture delle vespe e delle api e rischia lo shock anafilattico quando è punto da questi insetti. Inoltre quest’anno le vespe sembrano particolarmente numerose. Diversi sono stati infatti gli interventi dei vigili del fuoco, sia a Milano sia in provincia, per bonifiche dai loro alveari.

