Bimbi punti da vespe al parco di Cusago. In shock anafilattico ad Albairate. Calabroni a Corbetta

Il parco è quello che viene chiamato “Giocamondo”, in fondo alla via Como e qui, sotto il bordo dello scivolo che fa parte del castello, diverse vespe hanno fatto diversi nidi.

Almeno tre bambini sono stati punti nell’arco temporale di una settimana e mezza perché i piccoli, per scivolare giù, pongono le mani nella rientranza, proprio laddove le vespe hanno fatto il nido. Del fatto è stato avvisato il Comune.

Uno dei nidi al parco di Cusago

Le punture di vespe e calabroni non sono certo da sottovalutare

A Corbetta

Nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2020 i Vigili del Fuoco di Corbetta sono intervenuti con più mezzi per bonificare il tetto di un’abitazione di via 4 Novembre, sempre a Corbetta, da un grosso nido di calabroni. Il grosso nido pendeva da una delle travi a vista dell’abitato creando pericolo non solo per i padroni di casa ma anche per i passanti

Vigili del Fuoco di Corbetta in azione

Ad Albairate

Una decina di giorni fa, in via Roma ad Albairate, un 53enne stava passeggiando nel giardino della casa della madre quando è stato punto da un calabrone e ha avuto una reazione allergica. E’ stato trasferito con estrema urgenza in ospedale in shock anafilattico.

