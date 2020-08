A Mesero. Donna fa un volo di 3 metri. In ospedale in codice giallo

Brutta disavventura per una donna di 48 anni di Mesero. Attorno alle 5 del mattino di martedì 4 agosto 2020, la signora stava pulendo casa.

Il mattino, si sa, ha l’oro in bocca e la donna ha pensato bene di lavare anche i vetri approfittando magari della frescura mattutina. Una disattenzione, dato che a quell’ora il sole non è ancora alto in cielo e non può abbagliare chi sta pulendo i vetri, magari in controluce. Sta di fatto che è caduta da un’altezza di circa 3 metri.

Il tonfo e le urla della malcapitata hanno richiamato l’attenzione anche dei vicini di via Silvio Pellico. Sul posto, in soccorso, è arrivata la Croce Bianca e l’automedica.

Fortunatamente la 48enne se l’è cavata con un forte trauma alla gamba. In ragione alla caduta e al pericolo di altri possibili traumi “nascosti”, è stata trasferita al Fornaroli di Magenta in codice giallo (sinonimo di urgenza sanitaria).

Per scongiurare il sospetto che la caduta sia stata provocata da terzi, sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno tuttavia accertato che il fatto è dipeso solo da un caso fortuito e sfortunato.

