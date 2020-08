Progetto contro le truffe ad anziani legate anche al Covid

Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Cornaredo, Magenta e Robecco sul Naviglio chiedono aiuti economici a Regione Lombardia per mandare in esecuzione il progetto relativo al bando “Nonno avvisato…Vigili, in ogni momento” (speciale anti truffe Covid-19). I contributi farebbero comodo per mettere in campo quante più forze possibili per mettere in guardia le vittime. Forze non solo dell’ordine ma eventi, brochure informative e tutto ciò che meglio può arrivare nelle case degli anziani.

Nei vari Comuni del territorio, soprattutto in tempi di Covid-19, se ne sono viste e sentite di tutti i generi. Truffatori senza scrupoli e sempre più scaltri e ingegnosi nel mettere a punto inganni: telefonate che invitavano gli anziani a recarsi il tal giorno e la tal ora per compiere test di accertamento del virus (tutto falso ovviamente) per poter aver la casa libera e agire indisturbatamente; la (falsa) Protezione Civile che bussa alla porta per consegnare non si sa quale kit a protezione del virus (ovviamente falso) e a pagamento e così via. Sono stat tanti e svariati i trucchi usati in questi mesi in tutto il nord ovest milanese per mettere a segno truffe legate al Coronavirus. A queste si aggiungono le più classiche.

I destinatari dell’iniziativa saranno gli over 65 e la Regione potrebbe arrivare a finanziare fino all’80% del necessario per dare esecuzione al progetto, difficilmente realizzabile senza questi fondi. Anche per tale motivo le municipalità hanno fatto fronte Comune.

