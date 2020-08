Nido di calabroni in via 4 Novembre,a Corbetta

Un ronzio molesto e poi la presenza ingombrante e pericolosa dei calabroni.

Troppo pericoloso un intervento da parte dei non addetti ai lavori. Solo qualche settimana fa un 50enne di Albairate è finito in ospedale in shock anafilattico per la puntura di uno di questi insetti, avvenuta nel giardino dove vive l’anziana madre.

Il privato, vedendo il nido costruito dai laboriosi insetti nel sottotetto con travi a vista nella sua abitazione di via 4 Novembre, ha chiamato i Vigili del Fuoco di Corbetta che sono intervenuti con più mezzi. Il nido era infatti di dimensioni considerevoli.

Hanno bonificato l’area senza che nessuno si facesse male.

