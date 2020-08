Esplosione a Beirut. Ferito un soldato italiano della missione Unifil

Beirut (Libano) – Nell’esplosione avvenuta verso le 18 nel porto di Beirut, è rimasto coinvolto uno dei team della missione Unifil e un militare italiano del contingente in missione ha riportato delle lievi ferite. Secondo quanto comunicato dallo Stato Maggiore della difesa italiano è stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute. Sul posto dell’esplosione, in stretto coordinamento con le forze di sicurezza libanesi, sono intervenuti i soccorsi del Sector West di Unifil che stanno provvedendo all’evacuazione del personale. Sono in corso gli accertamenti da parte di Unifil e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell’accaduto.

