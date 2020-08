Cade dalla finestra forse per prendere un cuscino

Mesero. O. C. una donna di 48 anni, cade dalla finestra da circa 3 metri di altezza finendo nel cortile di casa, dopo essersi sporta troppo verso n’esterno mentre sbrigava le faccende domestiche mattutine. Nella caduta si è fratturata un arto. E’ successo questa mattina, intorno alle 5 a Mesero, in via Silvio Pellico. Dopo l’intervento dei soccorritori è stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le rilevazioni. E’ stato escluso sin da subito l’intervento di terzi nell’incidente

Il cuscino cade dalla finestra e ci si lancia a prenderlo al volo

Molte persone hanno l’abitudine di far prendere aria a coperte e cuscini usati durante la notte mettendoli in bilico sul davanzale della finestra o sulla balaustra del balcone. Basta un passo falso. Il cuscino sta per cadere di sotto, e si tenta di prenderlo al volo. Solo che la spinta che si imprime al proprio corpo nel tentativo di prendere il cuscino è la stessa che fa perdere l’equilibrio e cadere di sotto, insieme al cuscino. E’ un incidente che ancora oggi capita spesso, alle volte con esiti drammatici, come si è rischiato in questo caso.

