Il sindaco Beppe Sala rende pubbliche le nomine nelle fondazioni

Milano, l’amministrazione comunale ha reso noto, in adempimento a quanto previsto dal “Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate”, che sul sito istituzionale del Comune di Milano – al link – sono visibili i decreti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala che riguardano le nomine nelle fondazioni cui partecipa il Comune di Milano.

I nomi delle nuove nomine nelle fondazioni

Sono stati nominati il professor Piergaetano Marchetti come componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC, il professor Giuseppe Arconzo come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fratelli Giuseppe-Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri, Laura Vescovo come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo – Cesare ed Emilio Prandoni – O.N.L.U.S., Giulia Amato come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cineteca Italiana e Ernesto Paolillo come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pirelli Hangar Bicocca.

