Rubata una moto Husqvarna sm a Vittuone. I social partono alla ricerca

Vittuone. Sabato 1 agosto verso le 21.15, fuori dal Burger King che si trova sulla statale 11, all’altezza del numero civico 8, è stata rubata una moto Husqvarna sm blu e bianca con stampato il numero 17. Il ladro se la è squagliata velocemente ma altrettanto velocemente sono partite le ricerche, della moto e del ladro. Oltre alla naturale denuncia alle forze dell’ordine che è stata immediata, i proprietari hanno anche attivato i social media nella ricerca.

Se qualcuno vede in giro questa moto Husqvarna, ci contatti

“Se qualcuno vedesse in giro la nostra moto Husqvarna, avvisi le forze dell’ordine e ci contatti chiamando il 3405472015. Grazie.” Scrive Sabrina Occhipinti, la proprietaria della moto, su Facebook. i messagio sta facendo il giro di tutti i gruppi dell’altomilanes,e e prima o poi il ladro farà l’errore di usare la moto, o di mostrarla a qualcuno. Far girare la foto e l’articolo e chiedere a tutti quelli che leggono di tenere gli occhi aperti è un modo di sostenersi fra cittadini onesti, quelli che non girano per i parcheggi dei burger king a cercare una modo da rubare.

Dopo il periodo del lock down, in cui non si poteva uscire neppure per mangiare un panino in pace, ricominciare timidamente ad uscire e trovarsi ancora ad avere a che fare con ladri e delinquenti fa girare davvero le scatole e aumenta molto la voglia di giustiziae il senso civico.

