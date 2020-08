Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato oggi alle 18.30

Con lo slogan “Io c’ero”, in platea, oltre all’Architetto Renzo Piano, all’AD di Webuild Pietro Salini e al Direttore Generale di Fincantieri e Presidente di PerGenova Alberto Maestrini, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, l’Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca e il cardinale Angelo Bagnasco. Momento centrale della serata, il concerto straordinario eseguito dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal suo Direttore Musicale, Antonio Pappano.”

La serata dello scorso 7 luglio è stata promossa da Webuild in collaborazione con Fincantieri ed organizzata da Webuild. “Un appuntamento che segna la fine di un anno intenso di lavori con cui, nel ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, si è voluto ringraziare operai, ingegneri, tecnici di tutte le società e istituzioni che hanno partecipato alla costruzione record dell’opera.

Il nuovo ponte, progettato dall’architetto Renzo Piano, costruito a tempo di record, sarà aperto alla circolazione il 5 agosto 2020. Ricorda la forma di una nave. Il suo nome è Genoa San Giorgio. Come il vecchio ponte, attraversa la città di Genova e collega il Levante con il Ponente.

Era il 14 agosto 2018 quando giunse all’improvviso la notizia del crollo improvviso del ponte Morandi, sul torrente Polcevera. Un momento terribile . Morirono 43 persone e altre furono salvate in condizioni di estremo pericolo . Oggi alle 18.30 l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Non è solo una ricostruzione, ma la costruzione di un nuovo ponte e il superamento dello shock tremendo causato dal crollo del ponte Morandi.

