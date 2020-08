Incidente stradale sulla Milano Torino questa mattina. Interviene l’elisoccorso

Alcune automobili sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale, e dalle prime notizie una donna di 28 anni è stata trasportata con l’elisoccorso del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute diverse Ambulanze dei volontari di Arluno ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ai soccorsi ha partecipato anche una ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno .

Marcallo con Casone . Brutto incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 sull’autostrada Milano Torino, all’altezza di Marcallo con Casone, poco dopo l’uscita di Marcallo con casone, in direzione Novara.

Ilaria Maria Preti 4192 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.