Un francobollo speciale per il nuovo ponte di Genova

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo oggi un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il senso civico”. Il francobollo è dedicato il nuovo ponte di Genova – “Geova San Giorgio”, il viadotto sul torrente Polcevera ed è relativo al valore della tariffa B, cioè 1,10 euro. Ne sono stati stampati 400 mila esemplari, ogni foglio ne conta 28. Il francobollo è stampato dall’istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non florescente. Lo si può trovare negli uffici delle Poste Italiane.

Il bozzetto del francobollo è stato disegnato dall’architetto Renzo Piano

Il bozzetto è stato disegnato dall’architetto Renzo Piano. La vignetta riproduce il rendering di un tratto del nuovo ponte di Genova su cui si scaglia finisco il particolare del progetto dell’architetto Renzo Piano. In alto a destra è presente il tricolore. Sul francobollo è anche stampata la scritta “il nuovo ponte di Genova “, redatta a mano dell’architetto Renzo Piano e seguita dalla sua firma. Vi è quindi la scritta, “italia “e l’ indicazione della tariffa.

Il francobollo è oggi distribuito nello Spazio Filatelia di Genova, da domani anche negli uffici postali

Il primo giorno dell’emissione, cioè oggi, l’annullo sarà disponibile presso lo spazio Filatelia di Genova. Poi il francobollo e tutti i prodotti filatelici correlati, quali cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili negli uffici postali che hanno uno sportello filatelico, presso gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia e Verona. la disponibilità sarà anche sul sito di poste.it

La cartella filatelica dedicata al francobollo

Al costo di 15 euro è poi possibile anche avere una cartella filatelica in formato A4 che contiene una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata è una busta o lo annullo dal primo giorno di immissione.

Il ponte di Genova, celebrato in un francobollo, nel progetto di Renzo Piano

Il team che ha lavorato con Renzo Piano il progetto del nuovo ponte sul Polcevera lo ha descritto così: “Il nuovo ponte sul Polcevera si poggia su solide e snelle pile di cemento armato a sezione ellittica di 4 m x 9,5 m. È sorretto da 18 pile con un passo costante di 50 metri, ad eccezione delle tre campate centrali che, attraversando il torrente e le aree ferroviarie, hanno un passo di 100 metri. Il viadotto ha una sezione curva, alta complessivamente 4,80 metri in mezzeria, realizzata con una struttura mista di acciaio e calcestruzzo.

La parte in acciaio dell’impalcato è costituita da tre conci trasversali, realizzati con lamiere di differenti spessori. Lungo entrambi i lati del ponte è presente una barriera protettiva anticaduta e antivento alta 2 metri e mezzo. Un altro elemento caratterizzante del ponte di Genova è la presenza di pannelli fotovoltaici posti sull’impalcato per tutto suo sviluppo. La captazione della luce solare tramite i pannelli solari permette al ponte di produrre l’energia necessaria per il funzionamento notturno e diurno di tutti i suoi sistemi, come l’illuminazione la sensoristica e gli impianti.

Renzo Piano: il nuovo ponte dovrà essere semplice e parsimonioso, ma non banale

Renzo Piano descrivendo la sua idea del Ponte di Genova ha scritto: “il nuovo ponte dovrà essere semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole e assorbirà energia solare e la notte la restituirà. Sarà un po’ un tesoro privo del rispetto del carattere dei Genovesi.



