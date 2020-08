Irriducibili ad Abbiategrasso

Il 46enne italiano, celibe, nullafacente, pluripregiudicato, già avvisato oralmente e già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza deteneva in alcune abitazioni di cui aveva le chiavi 160 grammi di cocaina, 280 grammi di hashish , 500 grammi di marijuana, 390 euro, un coltello a serramanico, due banconote false da 50 euro, e una pistola giocattolo.

Abbiategrasso . Nella serata del 31 luglio, durante servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti e dei reati in genere, i Carabinieri della sezione operativa della stazione di Abbiategrasso hanno arrestato un vero irriducibile.

